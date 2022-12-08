Гиперактивное солнечное пятно приведет к геомагнитное буре на Земле

По прогнозам, последствия солнечной активности достигнут атмосферы Земли к концу недели, сообщает Хайтек.

Скоро атмосфера Земли «встретится» с еще одной серией солнечных вспышек. По оценкам, они достигнут атмосферы планеты к 8–9 декабря. Источником вспышек станет гиперактивное пятно AR3153.

После относительно более спокойного периода солнечной активности землян ждет поток высокоскоростных солнечных ветров и небольшие геомагнитные бури. Ее интенсивность классифицируется как G1, это наименее интенсивный уровень.

Солнечные вспышки возникают, когда в областях Солнца возникают сильные магнитные поля, которые временно останавливают процесс конвекции на звезде. Известно, что солнечные бури длятся от нескольких минут до нескольких часов, но воздействие геомагнитных бурь может сохраняться в магнитосфере и атмосфере Земли от нескольких дней до недель.

Причиной таких вспышек могут быть солнечные пятна — темные области на поверхности звезды, их сильные магнитные поля постоянно смещаются. Когда они быстро рассеивают накопленную энергию, это может привести к образованию солнечных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ).