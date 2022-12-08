Автогражданка в Украине: какие дополнительные опции можно выбрать

Каждый год, покупая автогражданку, многие украинцы ошибаются, считая, что они страхуют автомобиль, сообщает Автоцентр.

На самом деле ОСАГО – страхование ответственности автомобилиста перед третьими лицами, если он попадает в ДТП. Действие страховки распространяется на любого водителя, управляющего транспортом на законных основаниях. Став виновником аварии, вы освобождаетесь от ущерба пострадавшим, за вас это делает страховая компания, у которой оформлен договор. Однако компенсация, согласно закону «‎Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», происходит в пределах лимитов:

160 000 грн за имуществом (ремонт транспортного средства);

320 000 грн на жизнь и здоровье (лечение водителя и пассажиров).

На сегодняшний день основной полис можно усилить экстра защитой. Каким именно рассказываем ниже.

Дополнительное страховое покрытие

Несмотря на то, что суммы по автогражданке (на первый взгляд) значительны, к сожалению, при серьезном ДТП их не хватает. А разницу виновник должен заплатить из своего кармана. Для сравнения, в Европе суммы компенсации доходят до миллионов евро, что гарантирует максимальное покрытие расходов пострадавших.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия для клиентов, страховые компании разработали специальный полис ДЦВ. Он расширяет лимиты по основному договору автогражданки до 1 миллиона гривен. ДЦП можно оформить от любой страховой компании, поскольку он фактически не привязан к ОСАГО, хотя и работают страховки в тандеме.

В дополнительном страховании гражданской ответственности нет франшизы, что упрощает процесс возмещения. Если не знали, то франшиза — это не покрываемая страховщиком часть средств, а ложится на плечи виновника. Она обычно бывает от 1000 до 2500 грн. Размер франшизы всегда указан в договоре, и будьте внимательны.

Даже если у вас уже есть актуальный ОСАГО, вы можете просто купить ДЦП.

На цену ДЦП влияют:

лимиты страхового возмещения;

тип автомобиля (легковое/грузовое авто, мотоцикл, автобус, прицеп);

мощность двигателя;

место прописки владельца транспортного средства.

Медицинское страхование водителя

По условиям автогражданки, как мы писали выше, страхуется ответственность водителя. При этом его жизнь и здоровье в результате ДТП остаются уязвимыми. Покупая ОСАГО, вы можете дополнительно оформить страховку, компенсирующую расходы страхователя на лечение. Размер выплаты выбирается индивидуально в соответствии с конкретным полисом. Цена страховки стартует всего от 1 грн за 1 день покрытия.

Помощь водителю в пути (Assistance)

Assistance – это круглосуточный сервис помощи автомобилисту в пути. В спектр услуг может входить:

замена колеса;

подвоз топлива;

вызов эвакуатора;

запуск двигателя;

открытие дверей и прочее.

Оказавшись в сложной ситуации на дороге, вам скоро окажут поддержку, организуют и оплатят техническую помощь по всей Украине. Средний срок предоставления опций – 45 минут для областных центров и 90 минут других населенных пунктов. Выбрав расширенную территорию действия полиса, он будет работать в Европе. Этот вариант подойдет тем, кто уже находится в ЕС или намерен выезжать за границу.

Лимиты полиса до 25 000 грн., а стоимость такого страхования от 580 грн.

Воспользоваться полисом Assistance сможет любой водитель, находящийся за рулем авто на законных основаниях (по принципу автогражданки).

Как оформить страховку в Украине

Купить автогражданку и три других страховки можно в электронном формате без обращения к страховому агенту. Для этого потребуется только смартфон. Страхование после оплаты приходят на email клиента в формате PDF и не нуждаются в печати. Вы можете либо хранить документы в почте, либо загрузить их на телефон.

Выделим основные преимущества комплексного автострахования: