Автогражданка в Украине: какие дополнительные опции можно выбрать
Каждый год, покупая автогражданку, многие украинцы ошибаются, считая, что они страхуют автомобиль, сообщает Автоцентр.
На самом деле ОСАГО – страхование ответственности автомобилиста перед третьими лицами, если он попадает в ДТП. Действие страховки распространяется на любого водителя, управляющего транспортом на законных основаниях. Став виновником аварии, вы освобождаетесь от ущерба пострадавшим, за вас это делает страховая компания, у которой оформлен договор. Однако компенсация, согласно закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», происходит в пределах лимитов:
- 160 000 грн за имуществом (ремонт транспортного средства);
- 320 000 грн на жизнь и здоровье (лечение водителя и пассажиров).
На сегодняшний день основной полис можно усилить экстра защитой. Каким именно рассказываем ниже.
Дополнительное страховое покрытие
Несмотря на то, что суммы по автогражданке (на первый взгляд) значительны, к сожалению, при серьезном ДТП их не хватает. А разницу виновник должен заплатить из своего кармана. Для сравнения, в Европе суммы компенсации доходят до миллионов евро, что гарантирует максимальное покрытие расходов пострадавших.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия для клиентов, страховые компании разработали специальный полис ДЦВ. Он расширяет лимиты по основному договору автогражданки до 1 миллиона гривен. ДЦП можно оформить от любой страховой компании, поскольку он фактически не привязан к ОСАГО, хотя и работают страховки в тандеме.
В дополнительном страховании гражданской ответственности нет франшизы, что упрощает процесс возмещения. Если не знали, то франшиза — это не покрываемая страховщиком часть средств, а ложится на плечи виновника. Она обычно бывает от 1000 до 2500 грн. Размер франшизы всегда указан в договоре, и будьте внимательны.
Даже если у вас уже есть актуальный ОСАГО, вы можете просто купить ДЦП.
На цену ДЦП влияют:
- лимиты страхового возмещения;
- тип автомобиля (легковое/грузовое авто, мотоцикл, автобус, прицеп);
- мощность двигателя;
- место прописки владельца транспортного средства.
Медицинское страхование водителя
По условиям автогражданки, как мы писали выше, страхуется ответственность водителя. При этом его жизнь и здоровье в результате ДТП остаются уязвимыми. Покупая ОСАГО, вы можете дополнительно оформить страховку, компенсирующую расходы страхователя на лечение. Размер выплаты выбирается индивидуально в соответствии с конкретным полисом. Цена страховки стартует всего от 1 грн за 1 день покрытия.
Помощь водителю в пути (Assistance)
Assistance – это круглосуточный сервис помощи автомобилисту в пути. В спектр услуг может входить:
- замена колеса;
- подвоз топлива;
- вызов эвакуатора;
- запуск двигателя;
- открытие дверей и прочее.
Оказавшись в сложной ситуации на дороге, вам скоро окажут поддержку, организуют и оплатят техническую помощь по всей Украине. Средний срок предоставления опций – 45 минут для областных центров и 90 минут других населенных пунктов. Выбрав расширенную территорию действия полиса, он будет работать в Европе. Этот вариант подойдет тем, кто уже находится в ЕС или намерен выезжать за границу.
Лимиты полиса до 25 000 грн., а стоимость такого страхования от 580 грн.
Воспользоваться полисом Assistance сможет любой водитель, находящийся за рулем авто на законных основаниях (по принципу автогражданки).
Как оформить страховку в Украине
Купить автогражданку и три других страховки можно в электронном формате без обращения к страховому агенту. Для этого потребуется только смартфон. Страхование после оплаты приходят на email клиента в формате PDF и не нуждаются в печати. Вы можете либо хранить документы в почте, либо загрузить их на телефон.
Выделим основные преимущества комплексного автострахования:
- практическая защита водителя в форс-мажорных ситуациях;
- экономия при попадании в дорожное происшествие (основные расходы берет на себя страховая компания).