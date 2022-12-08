WP: Доминирование олигархов в украинской жизни уменьшилось

Огромные потери от войны, растущее давление со стороны правительства и новое энергичное население, больше не желающее терпеть политику прошлого, привели к уменьшению в украинской жизни доминирования власти олигархов. Об этом говорится в статье The Washington Post, сообщает Новое время.

В издании отмечают, что снижение роли олигархов констатировали «более двух десятков нынешних и бывших украинских и американских чиновников и аналитиков». В интервью они заявили, что это может дать Украине возможность сформировать после войны более демократическое и экономически диверсифицированное и менее коррумпированное общество.

"То, что один миллиардер становится менее миллиардером, не разбивает сердца жителям страны, ведущей войну за свое существование. Но это дает определенное представление о том, как российское вторжение влияет на украинских олигархов — группу из менее 20 фантастически богатых людей, которые с момента обретения Украиной независимости в 1991 году имели огромное — и часто, как утверждают антикоррупционные активисты, злонамеренное — влияние на политику., экономику и общество Украины" , — говорится в материале.

"Это конец эпохи, конец политической культуры" , — сказал в комментарии изданию Виктор Андрусов, бывший советник Андрея Ермака.

Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский потерял статус долларового миллиардера. Его активы потеряли в стоимости из-за войны, в пользу государства были отчуждены Укрнафта и Укртатнафта.

Стоимость активов миллиардера Константина Жеваго из-за войны уменьшилась на $1 млрд. В прошлом году его состояние оценивалось в $2,4 млрд, сейчас — $1,4 млрд.

Состояние Рината Ахметова, по данным Forbes, сократилось с $7,6 млрд до $4,3 млрд после начала полномасштабной войны.