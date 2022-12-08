Милли: Путин потерпел поражение на всех направлениях

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на совместном брифинге с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным заявил, что российские атаки на украинскую инфраструктуру не только не сломали хребет украинскому гражданскому населению, но и усилили сопротивление вторжению России под руководством Владимира Путина, сообщает Украинская правда.

"Война России против Украины продолжается уже 10 месяцев, и Путин потерпел поражение на всех направлениях...



Но Россия все еще оккупирует часть украинской территории, и впереди еще значительное количество боевых действий.

Но в эту минуту ситуация на местах... стабилизируется, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за сильных морозов. Тогда появится определенная потенциальная возможность для наступательных действий с обеих сторон в глубине зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что произойдет с этим" , - заявил генерал.

Милли напомнил, что украинские защитники отбили вражескую атаку на Киевщине, а затем отбросили россиян из Харькова и Херсона.

Сейчас, по его словам, Россия атакует гражданское население Украины, запуская ракеты по энергетической инфраструктуре.

"Это нападение на гражданское население Украины... Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций...

Милли также назвал ракетные обстрелы России "абсолютно неприемлемыми".

Радакин отметил, что российские ракетные обстрелы являются абсолютно неэффективными: "Это экзистенциальный конфликт для Украины, ... жестокость этого подпитывает еще большую решимость украинского народа. Вы видите это каждый день".

По словам адмирала, незаконные атаки также укрепляют решимость стран, которые поддерживают Украину.

Ни Милли, ни Радакин не определили временных рамок войны в Украине, но оба заявили, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По словам Радакина, "Россия совершила катастрофическую ошибку", ведь атака на Украину не только активизировала украинское сопротивление. Она вызвала "феноменальную реакцию" со стороны стран по всему миру.