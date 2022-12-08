Как дефицит электроэнергии повлияет на цены в Украине: прогноз НБУ

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны РФ приведут к дефициту электроэнергии. Это приведет к ускорению инфляции. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Пышный сообщил, что НБУ уже наблюдает ускорение инфляции.

"По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году" , - сказал он.

По его словам, это будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события.

Ранее Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.