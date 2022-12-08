Данилов ответил Меркель на предложение сесть за стол переговоров с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 8 декабря отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о неизбежности переговоров с Россией для окончания войны, сообщает Деловая столица.
Так он прокомментировал в Twitter интервью Zeit с эксканцлером Германии Ангелой Меркель.
На вопрос, чем может закончиться эта война, она ответила: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".
"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию [у президента России Владимира] Путина можно принять и стоя", – написал в ответ Данилов.
Он также напомнил, что находясь у власти, Меркель принимала участие в Минских соглашениях. "Результаты известны", подчеркнул секретарь СНБО.
Он также опубликовал фото, где Путин и Меркель пожимают друг другу руки.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Кремль может инициировать фальшивый мир с Украиной, если его нынешние планы провалятся. Таким образом, Россия может подготовиться к новому наступлению.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия выпрашивает "переговоры", чтобы сохранить территории, которые она пытается украсть у Украины.