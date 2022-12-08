Данилов ответил Меркель на предложение сесть за стол переговоров с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 8 декабря отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о неизбежности переговоров с Россией для окончания войны, сообщает Деловая столица.

Так он прокомментировал в Twitter интервью Zeit с эксканцлером Германии Ангелой Меркель.

На вопрос, чем может закончиться эта война, она ответила: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".

"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию [у президента России Владимира] Путина можно принять и стоя" , – написал в ответ Данилов.

Он также напомнил, что находясь у власти, Меркель принимала участие в Минских соглашениях. "Результаты известны", подчеркнул секретарь СНБО.

Он также опубликовал фото, где Путин и Меркель пожимают друг другу руки.

Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи. Р.S. Пані брала участь в "мінських угодах", результати відомі. pic.twitter.com/bvLlp9NQFJ — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Кремль может инициировать фальшивый мир с Украиной, если его нынешние планы провалятся. Таким образом, Россия может подготовиться к новому наступлению.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия выпрашивает "переговоры", чтобы сохранить территории, которые она пытается украсть у Украины.