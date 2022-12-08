ГУР: Россия готовится к поражению в войне на фоне потерь на фронте

Россия готовится к поражению своих войск в войне против Украины на фоне потерь на фронте, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Юсов также отметил, что мобилизация в России не прекращается и есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны призыва в оккупационные войска. По его словам, Россия планирует призывать 17-летних парней на оккупированных украинских территориях.

"Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся" , — заявил он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 080 своих военных, за минувшие сутки — 340.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение по всем направлениям в Украине.

По данным главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года. В Минобороны отмечали, что мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.