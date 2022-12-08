СМИ: На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели более 10 взрывов

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области прогремели более 10 взрывов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Суспільне Запоріжжя, глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.

"На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это привело к масштабному пожару".

Глава городской военной администрации Бердянска Галицина сообщила, что почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

В Запорожской области в 16:49 объявили воздушную тревогу. В 17:30 она закончилась.