СМИ: На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели более 10 взрывов
В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области прогремели более 10 взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Суспільне Запоріжжя, глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.
"На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это привело к масштабному пожару".
Глава городской военной администрации Бердянска Галицина сообщила, что почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.
В Запорожской области в 16:49 объявили воздушную тревогу. В 17:30 она закончилась.