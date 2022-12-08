Евросоюз не смог утвердить присоединение Болгарии и Румынии к "Шенгену"
Главы МВД стран Европейского Союза не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении портала Digi24.
Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды. В то же время министры одобрили присоединение Хорватии к Шенгену.
Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе — по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.
"Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года!" — говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.
"Румыния и Болгария, по моему мнению, готовы стать членами Шенгенской зоны. Я благодарен этим странам за всю работу, которую они сделали в течение последнего года и месяца. Я убежден, что их время скоро придет", — сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.
Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила о разочаровании тем, что не удалось утвердить присоединение Болгарии и Румынии, однако заявила, что Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы эти страны все же присоединились к Шенгену как можно скорее.
Напомним, Европейский парламент в октябре призвал государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне. Позже такое решение было принято и в отношении Хорватии.
В ноябре Европейская комиссия официально рекомендовала включить Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенгенскую зону.