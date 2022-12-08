Евросоюз не смог утвердить присоединение Болгарии и Румынии к "Шенгену"

Главы МВД стран Европейского Союза не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении портала Digi24.

Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды. В то же время министры одобрили присоединение Хорватии к Шенгену.

Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе — по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

"Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года!" — говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.

???? #JHA Home Affairs | ???????????? The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ. Ministers approved #Croatia's membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 8, 2022

"Румыния и Болгария, по моему мнению, готовы стать членами Шенгенской зоны. Я благодарен этим странам за всю работу, которую они сделали в течение последнего года и месяца. Я убежден, что их время скоро придет" , — сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила о разочаровании тем, что не удалось утвердить присоединение Болгарии и Румынии, однако заявила, что Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы эти страны все же присоединились к Шенгену как можно скорее.

Напомним, Европейский парламент в октябре призвал государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне. Позже такое решение было принято и в отношении Хорватии.

В ноябре Европейская комиссия официально рекомендовала включить Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенгенскую зону.