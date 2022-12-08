Экс-глава Нацбанка Шевченко отреагировал на заочный арест

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию, сообщает Экономическая правда.

Об этом он написал в Facebook.

"Только что закончилось заседание ВАКС по избранию меры пресечения в отношении меня.

До последней минуты надеялся, что суд предоставит мне возможность принять участие в заседании в формате видеосвязи. Однако мое ходатайство, несмотря на имеющуюся техническую возможность и очевидную целесообразность, в очередной раз было отклонено. Никто не стал, и очевидно изначально не собирался, слушать другую сторону. Принятое решение - бессрочное содержание под стражей без права внесения залога - является исключительной и самой строгой мерой из всех возможных.

В чем смысл? Есть ответ - политическое преследование", - заявил Шевченко.

По его словам, суд отказал в отводе прокурора, "который не счел нужным, несмотря на требование закона, предоставлять мне копии ходатайства с приложениями".

Также экс-глава НБУ заявил, что суд также отказал в истребовании у Укргазбанка документов, "на которые ссылается и сам прокурор, однако почему-то не приобщает их к ходатайству".

"Судом отказано, внимание, во всех ходатайствах, заявленных стороной защиты.

Без права принять мне участие в заседании, без возможности ознакомиться с материалами дела и с предвзятым отношением к стороне защиты - вот, как выглядит правосудие в исполнении НАБУ&Co.

Это политически мотивированное дело, искусственно созданное на скорую руку, не содержит никаких доказательств и развалится в любом беспристрастном суде.

Получив полный текст сегодняшнего решения, я обязательно подам апелляцию", - резюмировал Шевченко.

Напомним:

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.