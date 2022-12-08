WSJ: Цена на нефть Brent упала ниже 77 долларов впервые за год

Цена нефти марки Brent упала ниже 77 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в феврале 2023 года упала ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года.

По данным на 23:21 (GMT+4), стоимость Brent снижалась на 3,53% - до 76,94 доллара за баррель. До 23:54 (GMT+4) Brent торговалась на уровне 77,53 доллара за баррель (минус 2,29%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года дешевеет на 2,49% - до 72,4 доллара за баррель. Также фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года падал на 3,98% - до 73,87 доллара за баррель.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января этого года.

Напомним, что цена нефти Brent с 1971 года является основой ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в том числе российской нефти Urals. Поэтому данную марку называют эталонной или маркерной.

Сегодня РБК-Украина уже сообщало о скачке цен на нефть, но в другую сторону: цены на нефть утром 8 декабря выросли после падения до самого низкого уровня в этом году на предыдущей сессии.

Напомним, на прошлой неделе Brent и WTI зафиксировали свой первый недельный прирост на уровне около 2,5% и 5% соответственно после трех недель падения.