ЕС закрепил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях

Совет Европейского Союза в четверг принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии, сообщает Европейская правда.

Согласно решению, российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или на самопровозглашенных обособленных территориях Грузии, или лицам, которые там проживают, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаны, или находятся в процессе непризнания странами-членами ЕС. Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.

В Совете ЕС подчеркивают, что решение является ответом на "неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины", а также "результатом одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии - в 2008 году".

С начала незаконной аннексии Крыма, состоявшейся в марте 2014 года, Россия выдает российские загранпаспорта жителям полуострова. В апреле 2019 года эта практика распространилась на неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей, а в июле 2022 года - на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Как отмечает Совет Евросоюза, систематическая выдача российских паспортов на этих оккупированных территориях является еще одним нарушением норм международного права и территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности относительно решения о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября, после этого его утвердил Европарламент.

Решение вступает в силу со следующего дня после публикации в Официальном журнале ЕС.