Глава МИД: Словакия передаст новый пакет военной помощи Украине
Глава МИД Словакии Ростислав Качер сообщил, что правительство его страны одобрило новый пакет военной помощи Украине, сообщает Новое время.
Во время брифинга по итогам встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой он подчеркнул, что Словакия и дальше будет поддерживать Украину в борьбе с Россией.
«Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи. Это боезапас, большие калибры, и для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение» — сказал Качер.
Словацкий министр добавил, что Словакия продолжит передавать Украине гуманитарную помощь.
Кулеба напомнил, что Словакия была первой страной, которая передала ВСУ системы ПВО, и поблагодарил за планы отправить в Украину около 300 генераторов.