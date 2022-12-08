Зеленский попросил Словакию признать РФ государством-спонсором терроризма
Украина ожидает, что Словакия признает Россию государством-спонсором терроризма на национальном уровне, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина ожидает признания РФ государством-спонсором терроризма со стороны стран-членов ЕС на национальном уровне, как это недавно сделал Европейский парламент", — говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за весомую поддержку Украины министра иностранных и европейских дел Словакии Растислава Качера. Президент проинформировал словацких чиновников о последствиях массированных ракетных ударов России по объектам гражданской энергетической инфраструктуры и о помощи, нуждающейся в Украине для возобновления энергоснабжения.
"Также было отмечено важность скорейшего одобрения 9-го пакета санкций ЕС в отношении РФ", — добавили в Офисе президента.
Политические группы Европейского парламента 17 ноября согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.
Европарламент 23 ноября признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.
Ранее парламентская ассамблея Совета Европы сочла руководящий режим России террористическим. Аналогичные резолюции приняли парламенты Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Чехии.