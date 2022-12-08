Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Нижняя палата американского Конгресса - Палата представителей - в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, который предусматривает 858 миллиардов долларов бюджета на оборону, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает CNN.

За документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов за оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения залонопроекта и отправки его в Сенат.

Компромиссный вариант NDAA - обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона, - стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и оказать дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в частности повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ для вступления его в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.

Ранее сообщалось, что Европа впервые с начала войны обогнала США в обязательствах по помощи Украине.