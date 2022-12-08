ОВА: Оккупанты нанесли ракетный удар по частному дому в Харьковской области
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному дому в Харьковской области. В результате удара четыре человека пострадали, сообщает Новое время.
О российском обстреле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram.
"Очередной факт терроризма российских оккупантов. Пострадали только мирные жители домов и гражданская инфраструктура", — подчеркнул глава ОВА.
Он отметил, что часть ракет удалось сбить украинским силам ПВО. При этом, по данным Синегубова, одна из ракет попала в частный дом.
Глава ОВА добавил, что в результате пострадали двое мужчин и двое женщин. На месте работают профильные службы.