В Белом доме сообщили, как обмен заключенных между США и РФ повлияет на Украину

Представители Белого дома США заявили, что обмен звезды Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер на продавца оружия из РФ Виктора Бута не меняет обязательств США по Украине, сообщает Деловая столица.

Заявление приводит телеканал Sky News.

Там объяснили, что обмен Бута на Грайнер не изменяет подход США к ситуации вокруг Украины, взаимодействие с Москвой касалось только этого вопроса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с Грайнером, как уже летит в США. В нем добавили, что США не пошли на другие уступки, чтобы обеспечить увольнение Грайнера.

Следует отметить, что Грайнер была осуждена в России за "хранение наркотиков". Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США в поддержку терроризма.

Напомним, в четверг, 8 декабря, США уволили звезду Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер из российской тюрьмы в рамках обмена на продавца оружия из РФ Виктора Бута.