Обострение в Косово: спецназ вошел в муниципалитет, где живут сербы

На территорию муниципалитета Северная Митровица зашли более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронеавтомобилях. Такие меры были приняты на фоне нарастающего напряжения перед выборами в муниципалитетах.﻿ Об этом, со ссылкой на Kosovo-Online, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Издание сообщает, что силовики заблокировали весь муниципалитет, где проживают преимущественно сербы. Они объясняют свои действия необходимостью обеспечить безопасность. Обстановка в муниципалитете остается спокойной, но напряженной.

Рост числа правоохранителей в северных муниципалитетах происходит на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной стал бойкот косовских властей от партии "Сербский список", сотрудничающей с Белградом.

Отметим, что если на выборах победят сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной, Сербия ослабит свое влияние на северные регионы Косово.

Сербия уже заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур в ответ на действия властей Косово.

Кризис происходит на фоне роста напряженности на севере Косово, где несколько дней назад косовскими силовиками были фактически захвачены избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной, напомним, стало объявление местной партией "Сербский список", тесно сотрудничающей с Белградом, бойкота косовских властей.

На выборах, которые должны состояться 18 декабря, в случае продолжения бойкота могут победить сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной. В Сербии опасаются, что такие события могут ослабить их влияние на севере Косово. Ранее, напомним, "Сербский список" уже отказался от бойкота в косовском парламенте.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово возникла из-за решения последней штрафовать сербов, которые пользуются сербскими автомобильными номерами. Косовские сербы сначала отреагировали бойкотом косовских органов власти, а затем обещали ответить масштабными акциями протеста.