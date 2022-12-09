Госдеп США сравнил действия РФ в Украине с тактикой ИГИЛ

Представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил, что на наличие мин нужно проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины, сообщает Украинская правда.

Тирре отметил, что россияне в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛа в Сирии и Ираке.

"От украинских чиновников, которые работают на месте, мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минируют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома" , - отметил чиновник.

По его словам, разминирование в Украине является самым большим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Сейчас команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Государственный департамент США выделил 91,5 млн долл на помощь Украине с разминированием. Средства направляются на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования, а также обеспечение работы команд по разминированию, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.