ISW: Кремль не отказался от максималистских целей в войне
Институт изучения войны (ISW) проследил, что Кремль, несмотря на различные заявления, все еще хочет реализовать максималистские цели в войне против Украины, сообщает Украинская правда.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск российской ядерной эскалации пока является низким, частично подтвердив предварительные оценки Института мировой политики.
Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что представитель Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы заключается в полном захвате четырех частично оккупированных украинских областей.
Ссылка Путина на российскую имперскую историю 7 декабря и его недавние комментарии о роли России как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными показателями того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию украинского суверенитета.
Путин, возможно, пытается взять под контроль сообщество военных блогеров, подрывая доверие к нему и поощряя к самоцензуре.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой, несмотря на недавнее снижение темпов боевых действий с осени, частично подтвердив оценки и прогнозы института.
Ключевые выводы института:
- Шольц заявил, что риск ядерной эскалации со стороны России низкий.
- Милли заявил, что боевые действия в Украине могут активизироваться зимой.
- Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на комментарии Дмитрия Пскова относительно российских территориальных целей.
- Путин, возможно, дистанцирует свою риторику от нереалистичных требований националистов относительно российской войны в Украине.
- Российский чиновник признал, что Кремль терпит критику со стороны военных блогеров из-за желания апеллировать к более широкому националистическому сообществу.
- Украинские чиновники заявили, что российские войска продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
- Оккупанты укрепили позиции возле Сватово и провели контратаки возле Кременной на фоне продолжения украинских контрнаступательных операций на востоке Украины.
- Захватчики также продолжали наступательные операции на Бахмутском и Авдеевско-Донецком направлениях.
- Чиновник РФ заявил, что слово Путина - закон, когда речь идет о военной мобилизации российских граждан.
- Российские оккупационные чиновники усилили меры безопасности на оккупированных Россией территориях в Украине.