Россия инициировала 9 декабря созыв Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Украине вооружений Западом, сообщает Укринформ.

Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) утверждали, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.

Также по мнению западных политиков и экспертов, Россия притворяется, будто стремится к мирным переговорам с Украиной, настоящая цель которых – остановить освобождение ВСУ оккупированных территорий и подготовиться к новому наступлению.