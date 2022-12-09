МВФ: Как война в Украине повлияет на беднейшие страны мира

Странам с низким уровнем дохода в течение 2022-2026 годов потребуется 497 млрд долларов внешнего финансирования﻿. По оценкам Международного валютного фонда, это на 57 млрд долларов больше, чем год назад — преимущественно из-за последствий войны, развязанной Россией против Украины, сообщает Деловая столица.

В МВФ прогнозируют, что война, которая усилила инфляцию и значительно повысила мировые цены на продовольствие, энергоносители и удобрения, замедлит восстановление стран с низким уровнем доходов после пандемии COVID-19 и еще больше задержит рост доходов на душу населения по сравнению с более развитыми.

Фонд считает, что финансовое положение стран с низкими доходами "все больше испытывает стресс, поскольку правительства увеличили расходы, чтобы справиться с последствиями пандемии и войны в Украине, а также защитить уязвимые слои населения от высоких цен на продукты и топливо, а долговая уязвимость усилилась".

Также отмечается, что экономический рост в 2022 году в этих странах замедлился, а быстро ускоряющаяся инфляция привела к увеличению бюджетного дефицита.

Последние прогнозы МВФ появились на следующий день после того, как Всемирный банк опубликовал новый отчет о росте долгового бремени беднейших стран мира, ожидая, что теперь они будут тратить более десятой части своего дохода от экспорта (62 млрд долларов) на обслуживание внешнего двустороннего долга — это самый высокий показатель с 2000 года.