Politico: ВСУ били по аэродромам РФ советскими "Стрижами"

Издание ﻿Politico со ссылкой на двух информированных собеседников, говоривших на условиях анонимности, утверждает, что Украина нанесла удары по двум российским авиабазам 5 декабря, используя модифицированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж", сообщает Украинская правда.

По информации источников издания, Украина использовала оставшиеся с советских времен модифицированные оперативно-тактические разведывательные беспилотники Ту-141 для атаки на авиабазы "Дягиляево" и "Энгельс".

Politico отмечает, что это демонстрирует способность украинской оборонной промышленности к инновациям, даже если Россия покупает дешевые иранские беспилотники. Также атака на аэродромы демонстрирует, что ВСУ способны наносить удары внутри российской территории.

Сотрудник украинского правительства, на которого ссылается издание, считает, что ключевым фактором успеха была неожиданность, и Россия просто "не ожидала ничего подобного".

Издание напоминает, что Укроборонпром в течение нескольких месяцев заявлял, что работает над программой создания беспилотников с дальностью около тысячи км, но не раскрывал подробностей проекта. В октябре компания опубликовала в Facebook сообщение о том, что "наносит последние штрихи".