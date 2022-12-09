Разведка Британии: Иран поставил РФ новую партию дронов-камикадзе

Иран прислал российской армии новую партию дронов-камикадзе Shahed-136, потому что страна агрессор возобновила их использование после почти месячной паузы. Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, сообщает Деловая столица.

Так, впервые за три недели появились сообщения об атаках иранскими дронами — в британском оборонном ведомстве утверждают, что Россия исчерпала свой предварительный запас беспилотников, но получила новую партию от Ирана.

Последнее сообщение о сбитии "Шахедов" с прошлой партии было 17 ноября 2022 года, отмечают в британском ведомстве. Если это подтвердится, скорее всего Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА, резюмировали в отчете.