В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине

Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке - канцлер Германии Олаф Шольц использовал его в контексте войны России против Украины. Об этом говорится на сайте общества в пятницу, сообщает Европейская правда.

Zeitenwende переводится как "поворотный момент".

"Это слово, которое не является новым и означает начало христианской эры, но в более общем смысле также и любой переход к новой эре, активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало "поворотным моментом в истории нашего континента". В этом же контексте Федеральный президент Штайнмайер говорил об "эпохальном переломе" , - говорится в пояснении общества.

Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden - "война за мир".