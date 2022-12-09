К коалиции по ограничению цен на нефть из РФ присоединилась еще одна страна

Норвегия присоединилась к ограничению цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел этой страны в четверг, сообщает Зеркало недели.

"Норвегия продолжает поддерживать ЕС и других союзников относительно санкций против России с целью сохранения давления на ее правительство и тех, кто его поддерживает" , - заявила министр Анникен Хейтфельдт.

По состоянию на 9 декабря, кроме Норвегии, политику ограничения цен на российскую нефть ввели: Евросоюз, США, Канада, Япония и Австралия.