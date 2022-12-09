Economist: Война в Украине выявила парадокс, который Западу нужно распутать

Российская война против Украины разоблачила парадокс. С одной стороны она демонстрирует, что западный международный порядок, созданный после Второй мировой и переосмысленный после Холодной войны, начал рассыпаться. Но с другой - Запад показал, что он более сплочен и тверд в своем ответе, чем можно было ожидать. Об этом пишет в статье The Economist специальный советник аналитического центра Institut Montaigne и бывший посол Франции в Сирии Мишель Дюкло, сообщает Зеркало недели.

Вполне возможно, что президенты Эммануэль Макрон и Джо Байден обсуждали этот парадокс на встрече этого месяца.

«Война стала концом иллюзии о том, что существует по-настоящему глобальный либеральный порядок. Многие страны на глобальном Юге не хотят выступать против России, несмотря на то, что принципы суверенитета, территориальной целостности и отказ от агрессии поставлены на кон. Обиды на Запад, усиленные медленным распределением вакцин во время пандемии COVID-19, провоцируют это тревожное недовольство базовыми принципами Устава ООН» , - говорится в статье.

Он также добавляет, что российская война против Украины дала понять: все эпитафии по либеральному международному порядку были основаны на ошибочных предположениях. Запад показал, что он способен давать отпор и доминировать над международными финансовыми сетями и экспортом высоких технологий в Россию. Угроза вторичных американских санкций против ключевых китайских компаний помешала Китаю передать России значительную военную или экономическую поддержку.

А преимущество вооружения, которое отправляют США, Великобритания, Франция и другие страны высоко мотивированным украинским солдатам, сильно повлияло на ситуацию на поле битвы. Автор особо отмечает роль американских систем HIMARS и французских гаубиц Ceasar. Однако он предостерегает западных лидеров от питания иллюзий.

«Большинство условий, из-за которых Владимир Путин рассчитывал на слабый ответ Запада на его вторжение, будут и дальше существовать. Во-первых, либеральная демократия потерпела удар в Америке и Европе. Во-вторых, относительное сокращение западной военной, дипломатической и политической силы продолжится в отличие от влияния Китая и других государств вроде Индии или Индонезии, которые сейчас на подъеме. В-третьих, экономическое влияние G7 сократится еще больше. И в-четвертых, обиды глобального Юга на развитые страны никуда не исчезнут» , – пишет Дюкло.

Он отмечает, что западные лидеры, а в первую очередь президенты Франции и США, должны извлечь один главный урок из описанного выше парадокса. Запад возобладает в противостоянии с Путиным, которое de facto происходит. Но это не значит, что произойдет возвращение мирового порядка под контролем Запада. Пора предложить новое видение «друзьям в других уголках».

Дюкло подчеркивает, что восстановление доверия между Севером и Югом должно стать приоритетом. Климатические переговоры в прошлом месяце, прошедшие в Шарм эль-Шейхе, были упущенной возможностью. Споры из-за возмещения потерь и ущерба, причиненных изменением климата, отвлекли внимание от острых вопросов, таких как ускорение усилий декарбонизации.

Французский дипломат подчеркивает, что Запад должен иметь возможность объединиться с глобальным Югом в широкую коалицию, чтобы разобраться с изменением климата, продвигать здравоохранение, бороться с коррупцией, улучшить уровень образования и поддержать развитие в целом. Макрон описал потенциальный план такого сотрудничества во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН. Он раскритиковал попытки разделить мир через российскую войну против Украины и подчеркнул, что существует «общая ответственность» помочь наиболее уязвимым, включая Пакистан и Сомали.

Запад также должен больше сосредоточиться на своих отношениях со «средними силами», такими как Турция, Саудовская Аравия и, самое важное, Индия. Вес, который они обрели в глобализированном мире, позволяет им строить собственные экономические связи с Россией, не боясь мести Европы или Америки.

«Подумайте о том, как Индия покупает нефть, Турция принимает российский капитал, а Саудовская Аравия раздражает США, поддерживая решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти. Эта троица помогла затянуть войну, сократив изоляцию России. Но они также могут быть полезными посредниками с Кремлем, как стало понятно на саммите G20, прошедшем на Бали в прошлом месяце. Запад должен работать со средними силами, чтобы обуздать Путина. Эти же силы должны принять свою немаловажную роль в новом геополитическом порядке» , – объясняет Дюкло.

Он также отмечает, что западные страны должны навести порядок у себя дома. Им следует добиваться восстановления уважения к принципу отказа от агрессии, как того требует Устав ООН.

«Многие на глобальном Юге склонны толеровать агрессию России, потому что увидели лицемерие в западной критике (они указывают на военные интервенции в Ирак, Ливию и т.п.)» , – объясняет французский дипломат.

Он советует США присоединиться к Франции и Великобритании, став открытым для расширения Совета безопасности ООН. Также эти три страны не должны злоупотреблять своим правом вето в Совбезе, как это постоянно делает Россия.

«Чтобы подать сигнал о новом подходе, лидеры США, Великобритании, Франции и других западных стран должны выступить с совместным заявлением, чтобы прояснить свои цели в продолжающейся в Украине войне. Они должны поддерживать Украину и ее правительство в усилиях восстановить территориальную целостность, а также помочь стране сохранить свою безопасность даже после завершения войны. И Запад должен найти способы позаботиться, чтобы российское вторжение в Украину было должным образом рассмотрено в международном суде» , – говорится в статье Дюкло.

По мнению французского эксперта, установление новых форм принципиального международного сотрудничества – это единственный способ развязать парадокс, который разоблачила российская война против Украины.