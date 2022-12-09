В "Укрэнерго" рассказали, когда свет начнут отключать по графику
Действие плановых графиков отключения света возобновится после увеличения генерации, которое произойдет через несколько дней, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил на брифинге глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, к экстренным отключениям света привел масштабный дефицит в энергосистеме.
"Проблема уменьшения дефицита связана с восстановлением генерирующих мощностей — это ТЭС, ГЭС. АЭС сейчас работают, поддерживают систему", — сказал он.
По словам Кудрицкого, атомные электростанции, как и до войны, обеспечивают 50% всех потребностей, но покрыть ими 100% нельзя.
Генерирующие мощности постепенно восстанавливаются с уменьшением морозов.
"Также возобновляют работу электростанции постепенно и таким образом постепенно объем нужной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Я думаю, за несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", — прогнозирует Кудрицкий.
Как сообщалось, 9 декабря в Киевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины продолжаются аварийные отключения света.