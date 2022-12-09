FT: Пекин сдерживает Путина от ядерного удара по Украине

Китай не хотел бы, чтобы российская война против Украины продолжалась или вообще началась. И, учитывая все очевидные последствия, сам Владимир Путин мог уже пожалеть, что ее начал. Об этом в интервью Financial Times сказал полковник Народной освободительной армии Китая в отставке и научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии в Университете Циньхуа Чжоу Бо, сообщает Зеркало недели.

Он отметил, что российский президент не может позволить себе поражение в войне против Украины. В то же время, очевидно, что Россия вряд ли может одержать победу. Чжоу Бо также отметил, что в западных СМИ в контексте войны порой упоминают о «безграничной дружбе», которую Владимир Путин и Си Цзиньпин провозгласили незадолго до начала российского вторжения в Украину. По словам китайского военного, этот термин «неправильно понимают».

«Когда люди говорят о дружбе, конечно, они хотят, чтобы эта дружба длилась долго. Но можем ли мы сказать, что, не смотря на дружбу, эти отношения ограничены? Мы не можем сказать, что у нашей дружбы есть ограничения. Это определенный жест доброй воли. Но в заявлениях, когда мы упоминаем об этом термине, мы также говорим, что это не военный альянс» , – объяснил Чжоу Бо.

Однако комментируя отношение Китая к российскому вторжению в Украине, он указал на то, что эти события сильно навредили китайским интересам, особенно в Европе.

«В Европе война повлияла на китайскую инициативу «Единый пояс, единственный путь». Она ухудшила отношения Китая со многими европейскими столицами, которые убеждены, что Китай должен избрать сторону, точнее не вставать на сторону России в этом вопросе. Так что это вредно для Китая» , - объяснил китайский военный.

По его словам, в контексте российской войны против Украины Пекин оказался "зажатым между двумя друзьями". Поэтому он не намерен поддерживать ни одну из сторон. И, по мнению полковника Чжоу Бо, Киев и Москва это понимают.

«Но это не значит, что Китай будет просто молча стоять в стороне и смотреть, как все происходит. Конечно, нет. Китай не может позволить себе такое поведение. Китай – большое государство, а значит, имеет большие обязательства. А какая величайшая ответственность Китая в этой войне? Это не подливать масла в огонь» , – сказал он.

Чжоу также допустил, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы не позволить ей применить ядерное оружие против Украины.

«Мир боится, что Путин применит ядерное оружие. Голос Китая имеет значение. И его дружба с Россией будет иметь особое значение в этом вопросе тоже. Вполне возможно, он уже сыграл большую роль в том, чтобы не позволить этому кошмару произойти» , – допустил китайский эксперт.

«Это сложная ситуация для Китая. Но Китай – вторая крупнейшая экономика мира, член Совбеза ООН. В таких вопросах Китай хочет, чтобы его голос был услышан. Китай должен показать международному сообществу, что правильно, а что запрещено и никогда не должно быть воплощено» , – добавил он.

Полковник Чжоу Бо также подчеркнул, что российская война против Украины - это прежде всего проблема суверенитета и территориальной целостности. Потому что очевидно, что речь идет о вторжении одной страны в другую.

Но в то же время китайский эксперт считает, что «все забывают о причинах этого вторжения». И по его мнению, эта причина – расширение НАТО на восток, против которого выступали все лидеры в Кремле: от Михаила Горбачева до Владимира Путина. Последний из них отличается тем, что превратил вербальное недовольство в военные действия. Полковник Чжоу Бо также убежден, что существование НАТО сегодня не имеет морального оправдания.