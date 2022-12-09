Укрэнерго: ПВО отразила последнюю атаку РФ на энергетику лучше, чем предыдущие

Украинская ПВО отразила последнюю ракетную атаку России на энергетику Украины лучше, чем предыдущие, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

"Снова был массированный удар: 70 тяжелых ракет по нашей энергосистеме. Были повреждены как объекты, которыми управляет Укрэнерго – это магистральные подстанции и электростанции. В результате ударов несколько электростанций поначалу были вынуждены прекратить производство электроэнергии.

Сейчас постепенно мы пытаемся восстановить генерацию на тепловых электростанциях, привести ее к тем показателям, которые были до последней атаки. В целом энергосистема вошла в стабильный режим функционирования достаточно быстро, не была разбалансирована".

Кудрицкий отметил выдающуюся работу сил ПВО Украины. Это было важным фактором того, что последняя атака не имела таких разрушительных последствий, как предыдущие.