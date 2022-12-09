Подоляк: Украина очень скоро получит Patriot, а также Abrams и Leopard

В Офисе президента верят, что Украина быстро получит современную бронетехнику от партнеров, а также комплексы ПРО и ракетные установки. Речь идет, в частности, о Patriot, и Abrams, и Leopard, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Я хочу вам сказать следующее - поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и "Абрамсы", и "Леопарды" и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории за 2 недели, месяц, 2 месяца. Все в том объеме, который нам нужен, у нас будет" , - считает Подоляк.

По его словам, Украина получит помощь от союзников, включая "ракеты определенных дальностей", и "со снарядами определенных калибров" и т. д.

"Почему? Потому что посмотрите на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Однако, они изменили идеологию войны. Они четко понимают, какого типа война идет, что такое Россия и почему не нужно больше играть в "игру 2014", - пояснил Подоляк.

Он также сказал, что партнеры абсолютно искренне верят в то, что Украина должна победить, но еще не до конца готовы понять то, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях.

"Мы будем в любом случае доходить до правильного финала. И потому (партнеры - ред.) понимают, что Украине нужно будет постепенно передавать все номенклатуры оружия, и они это делают. Смотрите, в начале войны мы практически ничего не имели. В середине войны у нас была очень ограниченная номенклатура. Сегодня мы имеем практически все, что просим нам передать, кроме отдельных видов оружия" , - обратил внимание Подоляк.

Советник главы ОП выразил надежду, кроме тех же Patriot, у Украины тоже будут и другие системы ЗРК и ПРО.

"Эти другие системы уже будут. А Patriot будут немного позже. Поэтому, пожалуйста, хочу, чтобы мы, с одной стороны, говорили постоянно к нашим партнерам: "Друзья, все же давайте ускоримся" , - подытожил Подоляк.

Напомним, ранее с подобным оптимистическим прогнозом выступил и глава Минобороны Алексей Резников, заявив, что Украина получит западные танки и боевые самолеты от партнеров.