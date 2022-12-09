В правительстве Грузии все же решили приобрести генераторы для Украины

В правительстве Грузии все же решили приобрести генераторы для гуманитарной помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

О решении премьера рассказал руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе. Он выразил удивление относительно "непонятных волнений" из-за того, что рассмотрение запросов Украины в различные ведомства заняло определенное время.

"По поручению премьера, в частности, относительно генераторов, будет осуществлена соответствующая закупка через Минэкономики и запрашиваемое оборудование будет передано для наших украинских друзей" , - заявил Джавелидзе.

Сумму, которую выделяют на приобретение генераторов, и ориентировочное количество, которое могут закупить, пока не называют.

Он также заявил, что Грузия по состоянию на 1 декабря выделила уже около 12 млн долларов США на гуманитарную помощь Украине и поддерживает украинцев, которые из-за войны временно переехали в Грузию.

Ранее лидер правящей партии заявил, что у Грузии нет генераторов и трансформаторов большой мощности, о которых просит Украина.

Между тем грузинская инициатива "Поделись светом" за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.