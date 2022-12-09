Президент России Владимир Путин обвинил Запад в обмане России с Минскими соглашениями и подчеркнул, что в этом контексте решение о широкомасштабном нападении на Украину было "правильным", сообщает Деловая столица.

Так российский диктатор прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что цель Минских соглашений — дать Украине передышку и позволить укрепить силы, пишет "РБК".

"То, что прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения специальной военной операции. Оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять…Оказывается и они тоже нас обманывали" , — заявил Путин.

По словам российского диктатора, смысл Минских соглашений для Запада был в том, чтобы "подготовить и накачать Украину оружием".

"Видимо, мы поздно сориентировались. Раньше нужно было все это начинать" , — сказал Путин.

Напомним, ранее экс-канцлер заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее — результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас.

По словам Меркель, в 2021 году Минские договоренности уже не работали. Политик призналась, что "не увидела никакой возможности" повлиять на президента РФ в конце ее срока другими способами.