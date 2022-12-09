Зеленский провел очередной разговор с премьером Британии: о чем говорили
Президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
"Поддерживаю регулярный диалог с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сегодня обсудили имплементацию нашей "формулы мира", сотрудничество по обороноспособности и энергетической стабильности Украины. Также синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7" - написал Зеленский.
Напомним, Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается. Защищая Украину, мы защищаем себя", - сказал Сунак.