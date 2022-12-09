СМИ: Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины два ЗРК Skynex

Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины два ЗРК Skynex, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах. Поставка запланирована на начало 2024 года, сообщает Новое время.

В пятницу, 9 декабря, компания сообщила, что начала производство этих ЗРК, однако не назвала страну-получателя. По информации собеседников издания, это Украина.

Skynex с 35-мм боеприпасами предназначен для работы по атакующим беспилотникам или крылатым ракетам.

Rheinmetall оценивает две ЗРК Skynex в 182 миллиона евро.

9 декабря представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффман заявила, что Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами по поводу поставкок танков Украине.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.