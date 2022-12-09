Шмыгаль: В Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета Министров.

Он отметил, что украинцы на протяжении всей зимы будут жить в условиях ограниченного потребления электроэнергии.

Так, государство и правительство систематизируют процесс касаемо того, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.

Шмыгаль поручил министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Кабмина четкие приоритеты включения электроснабжения.

Первый приоритет - это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй приоритет - это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны. Принцип "все для фронта" остается неизменным.

Третий приоритет - это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, как хлебопекарные и молокозаводы.

Четвертый приоритет - жилищный сектор.

По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех групп электроэнергия должна поставляться на другие объекты. Он считает это справедливым подходом, который позволит Украине выстоять зимой.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что дефицит в энергосистеме будет продолжаться как минимум во время осенне-зимнего периода.

При этом уже через несколько дней Украина сможет перейти на плановые графики отключения электроэнергии.