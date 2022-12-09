Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление Украины

Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов) на восстановление разрушенной ракетными ударами инфраструктуры Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

“Существует неотложная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после кампании бомбардировок РФ гражданских объектов. Я рада, что мы подписали соглашение о предоставлении 1 млрд норвежских крон, чтобы помочь быстро начать ремонтные работы”, - заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт.

Эти средства Норвегии направляются через многодонорский Трастовой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF).

"Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции" , - говорится в сообщении правительства Норвегии.

Напомним, что Норвегия перечислила 14,5 млн евро на Миссию помощи Европейского Союза Украине. Эти деньги потратят на тренировку военных ВСУ.

Кроме того, Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи. Это произошло благодаря деятельности Евроатлантического координационного центра НАТО по реагированию на стихийные бедствия.