Генштаб: Оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении
Россияне пытаются наступать на Бахмутском направлении и улучшить свое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, Силы обороны Украины поразили два района сосредоточения противника, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 9 декабря.
"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции", — сказано в сводке.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Запорожской области: пгт Камышеваха, села Григорьевское и Юльевка.
Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
В целом ситуация на разных направлениях такова:
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.
- На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометному обстрелу подвергся населенному пункт Ходыно Сумской области.
- На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
- На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичева, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области рядом с линией столкновения. Вновь артиллерийским обстрелам подверглись Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.