Шмыгаль: В Украине повреждения получили 40% объектов высоковольтной сети

В Украине российскими обстрелами были повреждены 40% объектов высоковольтной сети, в том числе все тепловые и гидроэлектростанции. Поэтому сохраняется существенный дефицит в энергосистеме, результатом чего является введение ограничений для многих областей, сообщает UBR.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 9 декабря.

По его словам, самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой и Харьковской областях, где объекты генерации и распределительные сети обстреливаются почти каждый день.

В то же время в Одесской и Херсонской областях уже удалось запустить в работу системы отопления.

Непростая ситуация – в Киевской области, где РФ нанесла удар по объектам генерации.