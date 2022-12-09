Путин снова угрожает ядерным оружием, рассматривает превентивный удар

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова Путина, сказанные в пятницу, 9 декабря, во время пресс-конференции в Кыргызстане.

"РФ может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника" , — пишет издание.

На вопрос журналистов о возможном применении превентивного ядерного удара, глава Кремля ответил:

"Мы над этим думаем".

"Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам стоит подумать об использовании подходов наших американских партнеров" , — сказал он, цитируя то, что он назвал американской стратегией использование высокоточных ракет для превентивного удара.

Напомним, Владимир Путин снова поднял тему угрозы применения ядерного оружия, о которой в последнее время после встречи G-20 перестали говорить. Однако 7 декабря глава Кремля заявил о росте угрозы ядерной войны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск применения Путиным ядерного оружия в войне против Украины снизился.