США ввели санкции против ВКС России из-за покупки иранских дронов

Соединенные Штаты ввели санкции против воздушно-космических сил РФ и 924-го госцентра беспилотной авиации в связи с закупками иранских беспилотников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"В число попавших под санкции входят ВКС РФ и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ" , - отметил Кирби.

При этом он не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций. Также в дальнейшем США намерены обсудить со своими союзниками партнерство в сфере обороны России и Ирана.

Ранее мы писали, что сегодня США ввели санкции против россиян за целенаправленное и многократное нарушение прав человека.

Также сообщалось, что сегодня Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Кроме того, Британия сегодня, 9 декабря, расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российских силовиков и иранских чиновников.