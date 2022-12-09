В МИД России объявили о запрете на въезд еще 200 гражданам Канады

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о запрете въезда 200 гражданам Канады "в ответ на введенные официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей", сообщает Европейская правда.

Как отмечается в сообщении российского МИД, в "стоп-лист" были внесены "высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, которые непосредственно обслуживают русофобский курс режима Джастина Трюдо".

Среди них в частности присутствуют руководители Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко, Института святого Владимира в Торонто и Канадско-украинского конгресса.

В ноябре Россия запретила въезд 100 гражданам Канады, среди которых ряд деятелей украинского происхождения, в частности, внук лидера ОУН Степана Бандеры, а также актер Джим Керри. В канадском "стоп-листе" российского МИДа уже присутствуют 1204 человека.

Ранее сообщалось, что Канада в пятницу ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы, ссылаясь на нарушения прав человека правительствами государств.