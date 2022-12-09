Глава Пентагона: Россия наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал

Российская Федерация в последнее время наращивает и модернизирует свой арсенал ядерного вооружения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Sky News.

"Россия также в последнее время модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал" , - заявил Остин на церемонии вступления в должность командующего Стратегическим командованием США, которое курирует ядерный арсенал Соединенных Штатов.

По его словам, пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как президент РФ Владимир Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".