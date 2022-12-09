США ввели санкции против главы ОАСК и двух членов его семьи

США в Международный день борьбы с коррупцией в пятницу, 9 декабря, ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По данным Госдепа, Вовк причастен к «вымогательству взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы».

По данным НАБУ, глава ОАСК Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК, но парламент его до сих пор не принял.