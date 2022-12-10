ISW сообщил, какую цель преследует Путин призывами к переговорам

Президент России Владимир Путин хочет использовать разговоры о переговорах с Украиной, чтобы ухудшить отношения Киева и западных партнеров, а также чтобы дать возможность своим войскам восстановиться, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин использует разговоры о переговорах с Украиной как средство отделить Украину от ее западных сторонников, изображая Киев как не желающий идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

Он пытается использовать любое окно переговоров и прекращения огня и, чтобы дать российским войскам время для восстановления и продолжения операций, таким образом лишая Украину инициативы.

Однако, по мнению экспертов, быстрое заключение соглашения о прекращении огня, которое позволило бы российским войскам отдохнуть и перевооружиться этой зимой, является крайне маловероятным.

Переговоры о длительном прекращении огня по всему театру боевых действий потребуют времени, отмечают в институте. Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга в отношении условий любого подобного соглашения.

Позиционирование Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой российского Министерства обороны и националистического и провоенного сообщества блогеров.

Военные аналитики заявляют, что Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает обо всех российских проблемах, но не несет за них непосредственной ответственности.

Ключевые выводы ISW: