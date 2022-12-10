ОВА: Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области

В ночь на субботу, 10 декабря, российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины в Днепропетровской области, четверо пострадавших, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома" , — говорится в сообщении.

Еще два человека — 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

По словам главы ОВА, в городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.