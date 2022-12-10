Атака дронами: в Одесской области существенные разрушения объектов энергетики

В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг".

"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей.

Информации о пострадавших нет.

Продолжается работа спасательных и восстановительных служб".

Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.