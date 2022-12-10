Воздушные силы сбили за ночь 10 из 15 "шахедов" над тремя областями

Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства.

Подразделения воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбили десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Воздушное командование "Юг" уточнило, что 4 дрона сбиты над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение суток отразили вражеские атаки и штурмы в районе 13 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики понесут потери не только от действий бойцов ВСУ, но и из-за "дружественного огня" своих же группировок.