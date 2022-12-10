США ожидают роста поддержки российской армии Ираном в ближайшее время

Сотрудничество России и Ирана в военной сфере превратилось в "полноценное оборонное партнерство". И оно будет только расти в ближайшее время, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

"Мы ожидаем, что иранская поддержка российской армии будет только расти в ближайшие месяцы. Мы даже считаем, что Иран рассматривает вопрос продажи сотен баллистических ракет из Ирана в Россию. Мы также видели сообщения о том, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания линии совместного производства смертоносных дронов в России. Мы призываем Иран изменить курс, и не прибегать к этим действиям" , - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что РФ в свою очередь предлагает Ирану "беспрецедентный уровень военной и технической поддержки", в том числе по разработке оружия и тренировке военных.

"В рамках этого сотрудничества нас беспокоит, что Россия намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты. Москва может предоставлять Тегерану такое оборудование, как вертолеты и системы ПВО. Есть сообщения, что этой весной иранские пилоты тренировались в России, чтобы научиться управлять Су-35. Это свидетельствует о том, что Иран может начать получать самолеты в течение следующего года. Эти истребители значительно усилили бы военно-воздушные силы Ирана по сравнению с их региональными соседями" , - объясняет Кирби.

По его словам, США считают российско-иранское партнерство несущим угрозу "не только Украине, но и для соседей Ирана в регионе".

"Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке по всему миру и собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачить и помешать этой деятельности" , - рассказал Кирби.

Он также заявил, что Вашингтон планирует создать группу из единомышленников, чтобы обсудить угрозы от российско-иранского сотрудничества.

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, а также с ООН, чтобы привлечь их к ответственности. Мы работаем с другими странами, чтобы гарантировать, что их юрисдикция не будет эксплуатирована Россией или Ираном, и чтобы предотвратить оборонные транзакции для поддержки этой деятельности" , - отметил Кирби.

В итоге он добавил, что США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы у Украины было все, что ей нужно для защиты и восстановления, в частности, оборудования противовоздушной обороны и поддержки для защиты электросетей.

Стоит отметить, что аналитики ISW также сообщили, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирана в обмен на оружие. Речь идет о передаче россиянами, в частности, ПВО и самолетов.

Напомним, что вчера США ввели санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотных технологий и их применения по мирным городам Украины.