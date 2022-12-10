ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 3 танка и другую технику

ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 3 танка и другую технику
Фото: Facebook

За сутки 9 декабря украинские военные ликвидировали 370 оккупантов, общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 93760 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 93760 (+370) человек ликвидировано,
  • танков - 2940 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5917 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1927 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+2) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,
  • специальная техника - 167 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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